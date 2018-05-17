ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام رمضان

17 مايو 2018 - 09:52 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 17 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس أول يوم رمضان ارتفاعًا تدريجيًا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس أول أيام رمضان بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 21 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 والصغرى 17 درجة