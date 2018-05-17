» دليل استرشادي لإقامة علاقة جنسية مع روسيات بالمونديال

17 مايو 2018 - 10:04 ص

قامت المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين، بفتح تحقيق حول الدليل الاسترشادي الذي أصدره اتحاد الكرة الأرجنتيني.

كما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيفتح تحقيقات أيضا لتحديد هوية المسؤول عن هذه القضية.

وكان اتحاد الكرة الأرجنتيني ذكر في الدليل الاسترشادي بعض الطرق التي يجب اتباعها إذا ما أراد شخص إقامة علاقة ناجحة مع نساء روسيات خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

من جانبه قال "كلاوديو بريسمان" ، الذي يعمل مراقباً في المؤسسة، في تصريحات لإذاعة لا ريد في الأرجنتين: إنه شيء مهين ويدعو للتمييز.

وتسعى المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن إضافة هذه النصائح المثيرة للجدل والخاصة بكيفية إقامة علاقات مع السيدات الروسيات.

وقد تم توزيع هذا الدليل خلال الدورة التعليمية التي نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة والثقافة الروسية.

ويتضمن الدليل الاسترشادي بعض النصائح التي يتعين على الصحفيين الأخذ بها إذا ما أراد في إقامة علاقة مع فتاة روسية، مشيراً إلى أن الفتيات الروسيات لا يروق لهن أن يتم التعامل معهن كما لو كن أشياء تشترى، بل يفضلن أن يشعرن بأهميتهن.

كما خصص اتحاد الكرة الأرجنتيني هذه الدورة التعليمية للصحفيين والقيادات الرياضية الذين سيتواجدون في روسيا خلال المونديال.

ونظمت هذه الدورة التعليمية لجنة الرياضة والمسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وجاءت الانتقادات ، بعد أن قام أحد الدارسين بنشر صور ومحتويات الدليل الاسترشادي الخاصة بهذا الموضوع المثير للجدل، قام القائمون على الدورة بسحب جميع الكتب الاسترشادية وتمزيق الصفحات الخاصة بالمحتوى الذي يتحدث عن الفتيات في روسيا.