مفاجأة من العيار الثقيل من الأهلي عن "عبد الله السعيد"

17 مايو 2018 - 10:14 ص

في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه مساء أمس، اعتماد التعاقد مع عبد الله السعيد و6 لاعبين آخرين تم التجديد لهم مؤخرًا.

وشملت قائمة اللاعبين كلا من حسام عاشور، وشريف إكرامي، وعبد الله السعيد، ومحمد هاني، وصبري رحيل، ووليد سليمان، وباسم علي.

جدير بالذكر أن "السعيد" قد مدد عقده لمدة موسمين، مع إدارة النادي قبل أن يتم عرضه للبيع أو الإعارة على خلاف الأزمة الأخيرة وتوقيعه لنادي الزمالك.