مبلغ خيالي من "الريدز" لـ"صلاح" للفوز على "الريال"

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قرر مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي منح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني حال تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول الذي يقوده محمد صلاح، نظيره ريال مدريد في 26 مايو الجاري بأرضية الملعب الأولمبي بمدينة كييف، بنهائي أبطال أوروبا.

ويسعى عدد من وكلاء اللاعبين وعلى رأسهم صلاح إلى رفع مكافأة التأهل التي حددتها الإدارة، ويأمل المصري محمد صلاح في التتويج بلقب أبطال أوروبا لتحقيق حلم عمره حسبما أكد في أكثر من تصريح إعلامي في وقت سابق.


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