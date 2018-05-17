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ترامب يصف بعض المهاجرين غير القانونيين بـ"الحيوانات"

عرب وعالم

ترامب
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وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بعض المهاجرين غير القانونيين بـ"الحيوانات" خلال طاولة مستديرة لمناقشة موضوع المدن التي تشكل "ملاذات" للمهاجرين والعصابات.

وقال ترامب خلال نقاش حول بلديات ولاية كاليفورنيا التي ترفض التعاون مع إدارة الهجرة في الحكومة الفيدرالية “سنطرد أشخاصا من البلاد…لا يمكنكم أن تتخيلوا كم إن هؤلاء الأشخاص أشرار”.

وأضاف “ليسوا بشرا، هم حيوانات… سنطردهم من البلاد بوتيرة غير مسبوقة”.

وتابع الرئيس الأمريكي “يقدم القانون في كاليفورنيا ملاذا لبعض المنحرفين الأكثر شرا والاكثر عنفا على الأرض مثل عصابة ام أس-13″.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل عديدة من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس. وقال العضو المنتخب عن كولورادو جاريد بوليس “المهاجرون بشر وليسوا حيوانات ولا مجرمين ولا تجار مخدرات ولا مغتصبين… هم بشر”.

وبين ترامب، مستندا إلى إحدى حججه المفضلة، ان سبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو أن الولايات المتحدة تمتلك “اكثر القوانين حماقة في العالم”.

ودخلت كاليفورنيا، الولاية الاكبر من حيث عدد السكان ومعقل الديمقراطيين، في مواجهة قانونية وسياسية مع الادارة الفيدرالية للهجرة.

وشرعت الادارة الفيدرالية في ملاحقة الولاية لدفعها الى التخلي عن سياسة “الملاذات”، بينما تقدمت كاليفورنيا بدورها بشكاوى قضائية عدة ضد الحكومة الأمريكية.

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