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ما معنى رمضان كريم؟

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مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، تفسيرًا لمعنى تهنئة "رمضان مبارك" أو "رمضان كريم"، موضحة الفرق بينهما في المعنى

وفي تقرير لها بعنوان "ما معنى رمضان مبارك ورمضان كريم"، لفتت الصحيفة أن اليوم الخميس، قد بدأ شهر رمضان لعام 2018، وسوف يكون المسلمون في كل مكان في العالم صائمين خلال ساعات النهار لمدة شهر.

وأضافت الصحيفة أن نهاية شهر رمضان هو الاحتفال بعيد الفطر، ويتضمن الشهر المزيد من الصلاة وأعمال البر بالإضافة إلى الامتناع عن الإسراف.

وأشارت إلى أن هناك نوعين من التحيات يتبادلهما المسلمون فيما بينهم خلال رمضان، لكن أي واحد يجب أن تستخدمه، وماذا تعني؟ دعنا نكتشف ذلك.

فعندما تجتمع مع الأصدقاء والعائلة لتبادل الإفطار عند غروب الشمس، هناك نوعان من التهنئة التي يمكنك الاختيار من بينها: رمضان مبارك: تعني رمضان سعيد، بينما رمضان كريم: تعني دعاء بالحصول على شهر يتسم بالعطاء.

وخلال شهر رمضان بأكمله، والذي ينتهي عند غروب الشمس في اليوم الأخير، لا يأكل المسلمون أو يشربون أو يمارسون الجنس أو يدخنون من الفجر حتى المغرب، حيث يقيمون بأداء المزيد من الصلوات كصلاة "التراويح"، كما يتصدقون بمزيد من المال للفقراء وقراءة القرآن بشكل منتظم.

ويعتقد أيضًا أن السلوك التقي والعمل الصالح يمكن أن تزيد من مكافأة مسلم الروحية، والمعروفة باسم  ثواب، خلال هذه الفترة.

وينظر للصيام على أنه وسيلة للتنقية الروحية والبدنية أيضًا، حيث إنه فترة يتخلى فيها المسلم عن الملذات المادية ويكون أكثر قربًا من الله، كما أن الصيام وسيلة لزيادة التقوى ويذكر المسلمين بالفقراء والمحتاجين.

وقبل الفجر يستيقظ المسلمون لتناول وجبة السحور قبل بدء الصوم وفي المساء يكسر المسلمون صومهم مع أسرهم بوجبة الإفطار.

علاوة على ذلك، هناك بعض الإعفاءات من الصيام: يمكنك أن تأكل وتشرب إذا كنت تعاني من مرض، أو على سفر ، المسنين،  الحوامل، أو مرضى السكري، أو تعاني مرض مزمن أو كنت في فترة الحيض.

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