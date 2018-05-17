أسرار تصميم قمصان منتخبات كأس العالم 2018

17 مايو 2018 - 11:48 ص

بعد 28 يومًا من الآن، تتجه أنظار العالم، إلى روسيا، وتحديدًا لانطلاق البطولة الأشهر كأس العالم، وللمرة الأولى تشارك 4 منتخبات عربية فيه وهم مصر وتونس والمغرب والسعودية.

حيث إن الملابس تمثل جزءا كبيرا من اللعبة، ولونه يعبر عن كل منتخب، فقد قرر المصممون في العلامات التجارية الكبرى إعادة تصميم ملابس العروض السابقة بطرق عصرية.

وكشفت شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية عن بعض قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 المقرر في روسيا الصيف المقبل، وبدا واضحاً أن غالبيتها اُستوحيت من تصاميم قديمة اُستُخدمت في بطولات سابقة.

ويرتدي منتخبا ألمانيا وإسبانيا ملابس رياضية تُشبه ما ارتداه الفريقان في فترة تسعينيات القرن الماضي، فيما سيظهر لاعبو المنتخب الروسي بقمصان تشبه تلك التي اُستُخدمت في الحقبة السوفيتية.

وبالنسبة لأحدث الملابس الرياضية البرازيلية، فقد ذهب فريق تصميم "نايكي" إلى متحف كرة القدم في مدينة ساو باولو البرازيلية لتفقد قميص الفريق الفائز بكأس العالم عام 1970، للتأكد من حصولهم على الظل الأصفر المناسب تماماً في قميصهم الجديد.

كما أنتجت "نايكي" قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم، وقد تغير تصميم الشعار الخاص بـ"الاخضر."

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألوان الزي الرسمي لمنتخب مصر في كأس العالم، وذلك وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر الاتحاد المصري تغريدة جاء فيها: "أخطر فيفا الاتحاد المصري بألوان زي المنتخب الوطني في كأس العالم حيث سيرتدي في المباراة الأولى قميصا أحمر وشورت أسود وشراب أسود وحارس المرمى طقما أزرق. وفي المباراتين الثانية والثالثة قميصا أبيض وشورت أسود وشراب أبيض، ويرتدي حارس المرمى طقما أزرق".

وتُقام النسخة رقم 21 من كأس العالم لكرة القدم، في يونيو 2018.