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شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب

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الفراخ المتبلة بالذهب
الفراخ المتبلة بالذهب

وكالات

قدم مطعم في مدينة نيويورك وجبة جديدة مميزة واستثنائية يدخل في مكواناتها جزئيات الذهب.

ويتيح المطعم لرواده أجنحة دجاج مغطاة بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطًا، ويقول أصحاب المطعم عن مكونات هذا الطبق الذهبي، أنها تحتاج وقتًا، حيث تنقع أجنحة الدجاج في الماء المملح لمدة 12 ساعة، وبعد ذلك تغطي بطبقة من البهارات المصنوعة محليًا، فيما يسخن خليط ذهبي من الزبدة وصلصة البوفالو والعسل، ومن ثم تغلف أجنحة الدجاج بطبقة من غبار الذهب القابل للأكل.

ويبلغ سعر 10 قطع من هذا الدجاج 45 دولارًا وهو ما يقارب الـ800 جنيه، فيما يصل سعر 50 قطعة إلى 1000 دولار أي ما يعادل 18 ألف جنيه.

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