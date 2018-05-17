» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل

17 مايو 2018 - 11:59 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن القيامة قد قامت وأن أبواب الرحمة أُغلقت وظهرت طيور سوداء فى السماء والناس يصرخون وأنا أنظر إلى السماء.. وشكرًا.

التأويل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيام القيامة يدل على ظهور العدل وانتقام الله من الظالمين فإن كنت مظلومًا فذلك نصرة لك ورد المظالم لك، وقد يكون سفرًا فيه خير لك، وهى أيضًا نجاة لك من محنة أو كرب. وقولك أن أبواب الرحمة أغلقت فيبدو أنك تتقرب الى الله بأعمال صالحة وتخاف ألا تقبل منك وهذا هو شأن المؤمن والمؤمنة، وقولك باب الرحمة أغلق هو أيضًا خوفك من قلة المال فى المستقبل وقد تدل أيضًا على التشاؤم والنظرة القاتمة للمستقبل فلا تقلق من المستقبل وتذكر قوله تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) القمر 49.

والطيور السوداء قد تكون أخبار غير سارة، وقد تدل على تقصيرك فى الطاعة وتقصير فى فعل الخيرات فأحذر من ذلك.

وقد تأتى مثل هذه الرؤيا لمن أحبه الله وأراد به الخير حتى يفيق مما هو فيه ويعود إلى الله، لأنه قد تكون ألهته المعاصي عن الدين وغفل عن يوم القيامة ومشغولاً بأمور دنياه فقط والسعي وراء المال والهوى ونفسه، فيرى مثل هذه الرؤيا فيتغير حاله إلى الأفضل ويعود إلى الله. وصراخ الناس حولك فقد يساعدك من حولك فى أمر. وإذا كنت تعرف من يصرخ فقد يكون وفاة أحد أفراد عائلتهم. وقد يكون صراخ الناس أمراً عاماً وليس خاصاً بك فهو يدل على الخوف من المستقبل وهو تعبير عن التوتر الداخلي والضغوط النفسية التي عجز الناس أن يفصحوا عنها في اليقظة. وإن كان صراخ الناس لشىء أصابهم فهذا يدل على مرورك أنت ببعض المشاكل. ونظرك إلى السماء والناس يصرخون يدل على ثقتك بنفسك وقوة شخصيتك و منزلتك عند الناس، ويدل أيضًا على حسن الطاعة ودماثة الخلق و قدوم الخير لك وزيادة الرزق و القدرة على كسب قلوب الآخرين. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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