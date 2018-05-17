3 أطعمة تحافظ على جمال شعرك فى الصيام

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رمضان

محار.

سمك سلمون

 يتلف الشعر أحيانًا في شهر رمضان خاصة لمن لا يهتم بنظامه الغذائي بصورة جيدة.

فالشَّعر مثله مثل أيّ جزء آخر من الجسم، يتأثَّر بالصِّيام والسَّهر. لذا عليكِ الاهتمام بتغذية شعرك وتقويته، من خلال بعض الأطعمة المفيدة للشَّعر، حتى تتمتّعي بشعر صحيّ، بعيداً عن التلف والجفاف الذي قد يُصيبه بسبب ساعات الصيام الطويلة التي ستواجهينها هذا العام.

 وهذه الأطعمة تتمثَّل في ما يلي:

1. الجوز

يتميَّز الجوز بأنَّه النَّوع الوحيد من المكسَّرات الذي يحتوي على كميَّة كبيرة من أحماض أوميجا3 الدهنيَّة، كما أنَّه غنيّ بفيتامين (E ) الذي يساعد بشكل أساسيّ في حماية خلايا الجسم من التلف، إضافةً إلى أنَّه يتميَّز بغناه بالبيوتين، الذي قد يؤدِّي نقصانه إلى تساقط الشَّعر.

لذلك ينصح باستبدال زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس الذي تضعينه على السلطة ببضع قطرات من زيت الجوز، كما يمكنك التمتُّع بتناول حفنة من الجوز بعد الإفطار مباشرة أو قبل السحور.

2. سمك السَّلمون

يحتاج الجسم إلى أحماض أوميجا3 لنمو الشَّعر وصحَّته، لأنّ نسبة 3% من الشَّعر تتكوّن من هذه الأحماض الدهنيَّة، والتي لا يمكن للجسم إنتاجها، ونظراً إلى أنّ سمك السلمون من أهمّ الأطعمة التي تحتوي على تلك الأحماض، ما يوجب على كلّ سيِّدة ترغب في الحصول على شعر صحيّ وجذَّاب أن تحرص على تناوله بمعدَّل مرتين أسبوعيّاً. وإن كنت لا تحبّين سمك السلمون أو لم يتوفَّر لديك، فبإمكانك الحصول على هذه الأحماض الدهنيَّة من أسماك أخرى، كالرنجة، والسردين، والماكريل، وكذلك من ثمرة الأفوكادو.

3. المحار

يتميَّز المحار بغناه بعنصر آخر هو الزنك، الذي يؤدِّي نقصانه إلى جفاف الشَّعر وتساقطه، كما يؤدّي إلى جفاف فروة الرأس والقشرة.وللحصول على الزنك، يمكنك تناول المحار أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.



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