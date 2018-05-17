» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان

حسن علام
هنأ لاعب فريق بايرن ميونيح الألماني، فرانك ريبيري، متابعيه من جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وكتب «ريبيري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».
ومؤخرًا، جدد «ريبيرى»، عقده مع الفريق البافاري لمدة موسم آخر، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب البوندزليجا.
Ramadan Mubarak!
Bon ramadan à tous!
Have a blessed Ramadan!
كل سنة و انتم طبيبن و رمضان كريم
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— Franck Ribéry (@FranckRibery) 16 مايو 2018
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