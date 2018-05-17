«أبو الغيط»: نقل السفارة الأمريكية للقدس ليس له أثر قانوني

17 مايو 2018 - 05:35 م

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الأمريكي، الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، باطل ومرفوض دوليًا.

وأضاف «أبو الغيط»، في كلمته خلال الاجتماع الذي ترأسه المملكة العربية السعودية، قائلًا «إننا أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة».

وتابع: «إننا نُعاود التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً، رسمياً وشعبياً، الآن وفى المستقبل»، مضيفًا: «إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بخصوص فلسطين، استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وشدد على أن «هذا القرار غير المسئول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال، بل أن هذا الموقف الأمريكي على ما يبدو قد شجع إسرائيل على المضي قدما في ما تقوم به من بطش عشوائي وعنف أعمى وقتل وحشي في حق المدنيين».

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى العمل في أسرع وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف آلة القتل العشوائي التي استباحت دماءهم ظلماً وعدواناً.



