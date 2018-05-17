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تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم

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كشف دراسة حديثه عن أطول الدول في العالم في ساعات الصوم، وكذلك أقصرها، موضحًة أن جزر القمر تُعد أقصر دولة إسلامية في عدد الساعات، حيث تبلغ مدة الصيام نحو 12 ساعة و37 دقيقة، بينما أطولها في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة.

وعن أطول دول العالم في عدد ساعات الصوم، تأتي كندا بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، فيما تسجل أستراليا أقصر مدة للصيام حول العالم بنحو 11 ساعة و59 دقيقة، وذلك وفق تقاير إعلامية.

وعن الدول الإسلامية والعربية فترتيبها من الأقصر في ساعات الصيام إلى الأطول، كالتالي:

الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن: 14 ساعة و7 دقائق، والسودان: 14 ساعة و8 دقائق، وموريتانيا: 14 ساعة و16 دقيقة، بينما تسجل سلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة، والسعودية: 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات: 14 ساعة و41 دقيقة.

وتأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت: 15 ساعة و4 دقائق، ومصر: 15 ساعة و7 دقائق، وفلسطين: 15 ساعة و15 دقيقة، والأردن: 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق: 15 ساعة و24 دقيقة، والمغرب: 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا: 15 ساعة و25 دقيقة، ولبنان: 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا: 15 ساعة و31 دقيقة، وتونس: 15 ساعة و45 دقيقة، والجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

أما بالنسبة لدول العالم، فتأتي كندا على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا: 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج: 19 ساعة، والسويد: 18 ساعة و56 دقيقة.

وفي روسيا تبلغ عدد ساعات الصيام نحو 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك: 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا: 18 ساعة و9 دقائق، والأرجنتين: 11 ساعة و57 دقيقة، والولايات المتحدة: 16 ساعة و4 دقائق، والهند: 14 ساعة و59 دقيقة، وماليزيا: 13 ساعة و22 دقيقة، وأستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة.


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