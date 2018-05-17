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"أبو المجد" يشارك بالمؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بماليزيا

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ماليزيا

مؤتمر

جامعة المنيا

ابو المجد

حضر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، مؤتمر قادة التعليم العالى (going global 2018 ) بكوالالمبور بماليزيا ضمن وفد وزارة التعليم العالى الذى ضم رؤساء كل من جامعتى جنوب الوادى والإسكندرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المركز الثقافى البريطانى بالقاهرة.

حضر المؤتمر رؤساء جامعات وخبراء التعليم العالى من جميع أنحاء العالم؛ ليناقشوا على مدار ثلاثة أيام آليات تطوير التعليم العالى وإكساب الطلاب المهارات التطبيقية عن طريق ربط الجامعات بالصناعة بما ينتج خريجًا متميزًا، بالإضافة إلي تدريب قيادات التعليم العالى على أحدث طرق إدارة المؤسسات الأكاديمية، والتعاون بين الجامعات فى مجال التعليم والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور أبو المجد، أن "going global " هو مؤتمر دولي يجمع القيادات التعليمية علي مستوي التعليم الدولي لمناقشة مستقبل التعليم العالمي، وتوفير منصة دولية لتبادل الخبرات، وتوفير شبكة عالمية لقيادات وصانعي السياسات التعليمية في مجال التعليم الدولي، ومناقشة البحوث والحوارات الإقليمية الداعمة للقرارات السياسية لدعم الفكر العالمي في مجال التعليم.

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