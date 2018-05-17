  • الخميس 17 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
بشار الاسد

«الأسد»: مستعد للتسوية السياسية في سوريا

الرئيس المعزول محمد مرسي

أسرة "مرسي": هذه حقيقة ما يتعرض له

وزير الخارجية سامح شكري

تصريحات قوية لـ"شكري" ضد ممارسات الاحتلال

قيادات الإخوان" أرشيفية"

قيادي إخواني يحرر محضر ضد الجماعة

مجلس النواب

عاصفة في البرلمان بسبب حزب «المعارضة»

سد النهضة

إثيوبيا تُحدد موعد حل أزمة «سد النهضة»

أرشيفية

منعه والده المُسن من ممارسة الرذيلة.. فقتله

حذاء صلاح

عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

«أبو الغيط»: نقل السفارة الأمريكية للقدس ليس له أثر قانوني

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى مركز المنيا

قبلي وبحري

شنط رمضان
شنط رمضان

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مسجل خطر يعتدي على محصل كهرباء ويسرق 12 ألف جنيه

#

فلاح يقتل مدرسًا كان على علاقة بزوجته في المنيا

#

عامل يقتل زوجته بـ"الشاكوش" بالمنيا

#

"مصر الخير" توزع 6717 شنطة غذائية بمغاغة

توزيع

مواطنين

شهر رمضان

كراتين

مركز المنيا

وزعت الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتعاون مع القوات المسلحة 2000 كرتونة مواد غذائية مجانًا، تخصص جميعها للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع على مستوى مركز المنيا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل من رفع مستوى النظافة بحملات مكثفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث تم إزالة ورفع المخلفات والقمامة وفتح وتمهيد طريق لجبانة خمادة الجديدة بصفط الغربية، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة «متسولة لبنانية» تمتلك مليار و700 مليون ليرة
» تعرف على أطول دولة بالعالم في عدد ساعات الصوم
» عرض حذاء «صلاح» في المتحف البريطاني
» لاعب بايرن ميونخ يُهنئ المسلمين بشهر رمضان
» بالفيديو.. سيدة تطلق النار علي شاب هاجم أطفالها
» داعية: يجوز للاعبي كرة القدم الإفطار بشرط
» ملعب صلاح جاهز لاستضافة الدورات الرمضانية
» بالفيديو.. مفاجأة بشأن برنامج سما المصرى الدينى
» شاهد.. مطعم يقدم فراخا متبلة بالذهب
» قيام القيامة في المنام ظهور للعدل
» قرار جمهوري بشأن الدبلوماسيين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة
وزارة الاوقاف
أرشيفية