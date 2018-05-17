الريال يبحث عن منزل لـ«صلاح» في إسبانيا

17 مايو 2018 - 10:00 م

أكد موقع «دياريو جول» المهتم بأخبار الانتقالات في إسبانيا، اليوم، الخميس، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف الموقع الإسباني، أن النادي الملكي أخبر الفرعون المصري، بأنه يبحث عن منزل له في العاصمة الإسبانية، وذلك تمهيدًا لقدوم اللاعب إلى سانتياجو بيرنابيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أصبح «مو صلاح» واحدًا من أهم لاعبي العالم هذا الموسم، حيث توج صلاح مؤخرًا كهداف للدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، في موسمه الأول مع الريدز.

وكان برنامج «إل تشيرينجويتو» الإسباني قد ادعى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي للوس بلانكوس، قد منح الرئيس فلورنتينو بيريز، الضوء الأخضر لإتمام صفقة «أبو مكة».

كانت تقارير إعلامية إسبانية، ومنها برنامج «إل تشيرينجويتو»، ذكرت أمس الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد أعطى الرئيس فلورنتينو بيريز، الضوء الأخضر، من أجل محاولة ضم محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما تشير تقارير صحفية بريطانية، إلى أن ليفربول لا يفكر في التخلي عن «الفرعون»، هذا الصيف، وينوي تمديد عقده برفقة السنغالي، ساديو ماني.

من جانبه، أشارت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، مساء أمس، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدد بالرحيل عن ناديه الملكي، في حال أقدمت الإدارة على التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي، وقالت إن «الدون» لوح بالموافقة على عرض مانشستر يونايتد، والعودة لصفوف النادي الإنجليزي مرة أخرى، لأنه لا يرغب في وجود نجم آخر إلى جواره.

وتوهج صلاح صاحب الـ(25 عامًا) بشكل مبهر هذا الموسم مع ليفربول، وأعاد لقب الكرة الذهبية الإفريقية إلى أحضان الكرة المصرية بعد غياب طويل دام 35 عامًا كاملة، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017 بعد منافسة مع السنغالي ساديو ماني زميله بصفوف ليفربول، والجابوني بيير أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وتوج صلاح باللقب للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية، بعد أن حصد الجائزة من قبل اللاعب الأسطوري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي عام 1983، بعد أن ساهم في فوز القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 1982، وصعوده لنهائي البطولة القارية في العام التالي.

وحصد نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، في الحفل السنوي رقم 45 لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عقب تفوقه على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وديفيد سيلفا، وليروي ساني لاعبي مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وجاء في المركز الثاني خلف صلاح، كيفين دي بروين، بينما حل في المركز الثالث هاري كين.

ويعد صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة، بعدما فاز بها الجزائري رياض محرز عام 2016، في الموسم الذي شهد تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن ريال مدريد سيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد رفاق محمد صلاح في 26 مايو الجاري في كييف.