» اعتقال تجار مخدرات إسرائيليين لتعطيلهم كاميرات المراقبة مع مصر

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قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية إن "اتهامات وجهت لـ 8 من البدو الإسرائيليين لتخريب كاميرات على الحدود مع مصر من أجل تهريب المخدرات".  

وأضاف أن "الثمانية اتهموا بقطع الكابل الذي يشغل الكاميرات وذلك لتهريب 200 كيلو من مخدر الحشيش، وأدى توقف عمل هذه الكاميرات إلى انطلاق الدبابات الإسرائيلية للمنطقة الحدودية لاستجلاء السبب وراء ذلك".

وتابعت: "جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيليان، أعلنا في بيان مشترك أنهما اعتقلا 8 من أفراد عصابة بتهمة تخريب كاميرات التأمين على طول الحدود مع مصر من أجل تهريب المخدرات".

وأشار إلى أن  "السلطات الإسرائيلية وجهت مذكرات اتهام ضد الثمانية، وهم إسرائيليون من مواطني منطقة (بير هداج) البدوية، شمال صحراء النقب الحدودية مع مصر، وتم تقديم هذه المذكرة لمحكمة (بئر سبع) ، كما شملت المذكرة اتهامات بالتجسس".

وذكرت أنه "بموجب الاتهامات؛ فقد اتفق سلامي الطوخي (36 عامًا) وعيد الطريشة (33 عامًا) من قبيلة العزازمة البدوية، والعضوان بعصابة المخدرات على تخريب كاميرات على الحدود مع مصر والتي تعمل بواسطة كابلات خاصة بشركة (بيزك) الإسرائيلية للاتصالات، الأمر الذي سيسهل عليهم بعد ذلك عمليات التهريب دون أي مراقبة".   

وقالت: "السلطات الإسرائيلية اتهمت الطوخي والطريشه و3 آخرين من أفراد العصابة هم توفيق وفائز أبو جرودو وسالم أبو عيسى بالتجسس، وذلك بسبب حصول الطوخي على معلومات سرية تتعلق بالكاميرات وعن كونها تستخدم  لمنع اختراق مخربين لإسرائيل، كما ان قطع الكابل المشغل لهذه الكاميرات يعد جريمة تضر بأمن تل أبيب، أما المتهمون الثلاثة الآخرون فهم سليمان ابو جرودو وسويلم ألوج ومحمد عزازمة". 

وأوضحت أن "الطوخي أصدر تعليمات لرجال عصابته بقطع كابل الاتصالات التابع لشركة (بيزك)، ما تسبب في توقف الكاميرات عن العمل، ووضع مهربو المخدرات سلم على الجدار الحدودي مع سيناء وتسلقوه حاملين العشرات من أكياس الحشيش والتي وصل الوزن الواحد منها إلى 20 كيلو جرام، إلا أنه في أعقاب توقف الكاميرات عن العمل انطلق قوات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، مزودة بالدبابات لاستجلاء الأمر". 

وختمت: "الشاباك والشرطة أعلنتا في بيانهما المشترك أن (التخريب المتعمد للكاميرات على حدود سيناء يشكل عملا تهديدان واضحًا لأمن إسرائيل وحدودها، ولهذا يتم التعامل مع الأمر بكل شدة وحزم)".


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