» «فتحي» خارج حسابات الأهلي أمام المصري

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أيوب، على استبعاد أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق، من المشاركة مع ناديه فى مباراة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الدوري العام.

ويعانى فتحى من رشح في الركبة تسبب في غيابه عن مواجهة كمبالا سيتي الأخيرة بدورى الابطال الافريقى والتى خسرها الأحمر بهدفين دون رد وترتب عليها استقالة حسام البدرى من تدريب الفريق.

ورغم أن الجهاز الطبي أكد أن اللاعب بدأ يتعافى من آثار الرشح على الركبة وأن حالته مستقرة إلا أنه نصح بإراحته امام المصرى منعا لتفاقم الإصابة.


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