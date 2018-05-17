» منافس الأهلي.. الفيصلي السعودي يتعادل مع الأفريقي 2/2

17 مايو 2018 - 11:57 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الفيصلي السعودي أمام الأفريقي التونسي، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة بالتصفيات الأولية للبطولة العربية.

غاب صالح جمعة عن الفيصلى فى مواجهة الأفريقى اليوم بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد فى نهائي كأس خادم الحرمين.

سجل ثنائية الأفريقى زهير الذوادى وبلال الخفيفى فى الدقيقتين 58 و 60، بينما أحرز هدفى الفيصلى زى ادواردو وسلطان مندش فى الدقيقتين 13 و 90 من عمر المباراة.

وتقام حاليا المباراة الثانية فى نفس المجموعة بين فريقى النجمة اللبنانى والوئام الموريتانى.

جدير بالذكر أن النادى الأهلى سيواجه المتأهل من المجموعة الأولى، والتى تضم أندية الأفريقى التونسى - الفيصلى السعودى - النجمة اللبنانى - الوئام الموريتانى فى دور الـ32 من منافسات البطولة.