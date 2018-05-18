أبوعرايس: هكذا أهانت بريطانيا مصر

18 مايو 2018 - 12:06 ص

انتقد سامح أبوعرايس، مؤسس ما يسمى بجماعة "أبناء مبارك" ، وضع حذاء محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، في المتحف البريطاني، مشيرا إلى أن هذا يعد إهانة لمصر.

وأضاف "أبوعرايس"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو موضوع وضع حذاء محمد صلاح ضمن جناح الآثار المصرية في المتحف البريطاني صحيح يبقى المقصود منه إهانة مصر بوضع حذاء بجوار تماثيل ملوك مصر القديمة".

وناشد وزارة الخارجية أن تبدي اعتراضها على هذا الإجراء، مضيفًا: "أنا فاهم دماغ الإنجليز كويس .. ولو فعلا وضعوا حذاء - حتى لو لمحمد صلاح أو غيره - في فاترينة بجوار تماثيل ملوك مصر يبقى الهدف الإساءة وليس أبدا تكريم محمد صلاح كما يدعون".

واختتم: "وبستغرب بصراحة لما بشوف ناس مبسوطة بحركة مسيئة زي دي".