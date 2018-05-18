» تعرف على قائمة السنغال لكأس العالم 2018

18 مايو 2018 - 12:23 ص

أعلن أليو سيسي، المدير الفني للسنغال، عن قائمة منتخب بلاده، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، الشهر المقبل.

وتنافس السنغال فى المجموعة الثامنة وتبدأ مشوارها بمواجهة بولندا فى 19 يونيو المقبل فى موسكو، قبل أن تلتقى مع اليابان وكولومبيا.

وجاءت منتخب السنغال كاملة التالى:

حراس المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين) الفريد جوميز (سبال) خادم ندياى (هورويا).

خط الدفاع: الأمين جاساما (الانيا سبور) ساليو سيس (فالنسيان) كاليدو كوليبالى (نابولى) كارا مبوج (اندرلخت) يوسف سابالى (بوردو) ساليف سانى (هانوفر) موسى فاجى (أوبن)

خط الوسط: ادريسا جوى (ايفرتون) شيخو كوياتى (وست هام يونايتد) الفريد ندياى (ولفرهامبتون واندرارز) بادو ندياى (ستوك سيتي) شيخ ندوى (برمنجهام سيتي) إسماعيل سار (ستاد رين).

خط الهجوم: كيتا بالدى (موناكو) مامى بيرام ضيوف (ستوك سيتي) موسى كوناتى (أميان) ساديو مانى (ليفربول) مباى نيانج (تورينو) ديافرا ساكو (ستاد رين) موسى سو (بورصة سبور).