علاقة غير شرعية تنتهي بذبح خادمة

18 مايو 2018 - 12:26 ص

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة وملقاة فى الطريق العام، حيث تبين أن خفيرًا نظاميًا وراء ارتكاب الجريمة، لارتباطه بعلاقة غير شرعية معها، وتم إلقاء القبض عليه.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الباجور، يفيد بعثور الأهالى على جثة لسيدة مقطوعة الرأس، وملقاة بجوار مصرف مائى بدائرة المركز، وتبين أنها لسيدة فى العقد الرابع من عمرها، تدعى "هناء"، وتعمل خادمة، وتقيم بقرية تابعة لمركز الباجور، وتتردد دائمًا على المدينة للعمل بالمنازل.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، نائب مدير مباحث المنوفية، وتم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة خفير نظامي يدعى "أيمن"، 41 عامًا، وتم إلقاء القبض عليه، وبمناقشته اعترف بارتكابه للواقعة، وأنه تعرف على المجني عليها أثناء ترددها على المدينة، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، وأنها هددته بفضحه، إذا لم يتزوجها فقرر التخلص منها، واستدرجها لمنطقة الزراعات وقام بذبحها، وأرشد عن مكان السكين المستخدمة فى الواقعة.



