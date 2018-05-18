ترامب يحذر زعيم كوريا من "مصير القذافي"

18 مايو 2018 - 01:57 ص

سعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إعادة القمة التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى مسارها، بإعطائه ضمانات بـ«البقاء في السلطة حال تخليه عن البرنامج النووي».



وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، الخميس، إنه حال نجح الاجتماع «سيتلقى كيم ضمانات قوية جدا، سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا».



وحذر من أنه «حال فشلت الدبلوماسية، سيكون مصير كيم كمصير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطيح من الحكم وقُتل على يد الثوار»، على حد قوله.



وبعد أسابيع من التقارب الدبلوماسي، هددت بيونج يانج، الثلاثاء، بشكل مفاجئ بالانسحاب من القمة المقررة في 12 يونيو، ملقية باللوم على مطالب الولايات المتحدة «بتخل أحادي عن السلاح النووي».



وأشار ترامب إلى أن استدارة «كيم» قد تكون بطلب من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

