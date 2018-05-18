بالفيديو.. نقيب المحامين يفتح النار على مسلسلات رمضان

18 مايو 2018 - 02:00 ص

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يؤيد الحق الدرامي والكوميدي في تناول جميع شخصيات المجتمع، شريطة «عدم الإهانة» للشخصيات.



وأضاف، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء الخميس، أن تناول شخصيات المجتمع بالإهانة يقلل من القائمين على هذا العمل.



وأوضح أن النقابة خصصت غرفة عمليات لمتابعة الأعمال الدرامية، ورصد طريقة تناولها لشخصيات المجتمع، مشددًا على أن «الدفاع قيمة مجتمعية مهمة».



واعتبر أن «التقليل من قيمة المحامين مثل التقليل من قيمة القضاء والإعلام ورجال الأمن، هذه مهمتنا ولن نتخلى عنها».



وقال إن المنافسة بين الأعمال الدرامية الكوميدية أدت إلى نوع من المبالغة في إضحاك الناس، مؤكدًا أن بعض الأعمال «لا علاقة لها بالفن أو الكوميديا».

