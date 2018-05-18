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بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام على "تويتر"

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قالت كندة إبراهيم، مدير الشراكات الإعلامية لشركة «تويتر»، إن الشركة أطلقت هاشتاج «رحبوا بشهر رمضان» للاحتفال بقدوم الشهر.
وأضافت، في مداخلة مع برنامج «مساء دي أم سي»، مساء الخميس، أن الموقع سجل 188 مليون تغريدة خلال رمضان الماضي.
وأشارت إلى أن الشركة أطلقت خدمة بث مباشر لنقل شعائر صلاة العشاء والتروايح من المسجد الحرام طوال أيام الشهر.

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