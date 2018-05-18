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باراجواي تنقل سفارتها إلى القدس في غضون أيام

عرب وعالم

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

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أعلن وزير خارجية باراجواي، إلاديو لويزاغا، اعتزام بلاده افتتاح سفارتها في القدس خلال الأيام المقبلة، لتسير على خطى الولايات المتحدة وجواتيمالا.
ولم يحدد الوزير موعد الافتتاح، ولكن مصادر غير رسمية توقعت أن يكون، الثلاثاء، بحضور رئيس باراجواي، هوراسيو كارتس.
وقال الوزير، في حديث إذاعي، مساء الخميس، إن «الرئيس خطط لهذا القرار قبل نحو 8 أشهر. لقد ناقشناه وقد حان الوقت».
وأضاف أن «هذا القرار لا علاقة له بقرار حكومات أخرى فعلت الشيء نفسه».
وأشار إلى أن رئيس باراجواي اتخذ قراره بعد زيارة إلى إسرائيل، يوليو 2016، لاحظ خلالها أن جميع السفراء الموجودين في هذا البلد يأتون إلى القدس من أجل تقديم أوراق اعتمادهم لدى السلطات.
وقال إن «مقر حكومة إسرائيل موجود في القدس وكذلك مكتب رئيس الوزراء ومكتب الرئيس، والزيارات الرسمية تتم في القدس».
وشدد على أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراجواي من إقامة علاقة «قوية ووثيقة جدا» مع فلسطين.

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