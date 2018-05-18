الكشف عن تطورات مثيرة بمذبحة "فيلا الرحاب"

18 مايو 2018 - 04:55 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أن تحقيقات النيابة العامة حول مذبحة الرحاب كشفت عن شبهة جنائية بشكل كامل في الواقعة، لافتًا إلى أن جيران المجني عليهم كشفوا أنهم سمعوا أصوات صراخ في يوم الحادث.



وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التحقيقات كشفت عن قيام الأب قبل مقتله بإرسال رسالة إلى الدائنين، وعددهم خلالها بتسديد مستحقاتهم، معقبًا: "قالهم في الرسالة ما تخفوش كله هياخد فلوسه".

