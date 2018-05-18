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"حذاء" محمد صلاح يضعه في ورطة

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حذاء محمد صلاح
حذاء محمد صلاح

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أثار حذاء اللاعب المصري العالمي محمد صلاح الجدل بين عدد من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك اثر انتشار صورة تظهر الحذاء الأخضر الذي حصل عليه "صلاح" كجائزة بالقاعة رقم 4 المؤدية لقاعة الملك رمسيس الثاني.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصورة منسوبة للمتحف البريطاني، والزاوية الملتقطة منها الصورة تُظهر الحذاء أمام التمثال مباشرة معروض في "فاترينة" خاصة به.

وبعد انتشار الصورة عبر "الفيس بوك" اثارت الجدل بين مؤيد ومعارض حيث علق تامر المنشاوي، أحد المهتمين بالعمل الأثري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "رمسيس فوق الرأس.. أرفض تمامًا وضع حذاء أمام تمثال الملك المصري بالمتحف البريطاني".

وذكر اخر ان  "هذه إهانة والأمر ليس له علاقة بمحمد صلاح، ولكن قواعد العرض المتحفي، وقيمة وقامة الملك رمسيس الثاني لا يليق معاها هذا الأمر". 

بينما كان هناك فريق آخر له وجهة نظر مختلفة ، موضحين ان هذا نوع من الدعاية للمتحف، الذي سيقبل الزوار عليه لمشاهدة حذاء اللاعب المصري أمام الملك المصري، خصيصًا وأن محمد صلاح ملقب في أوروبا بالملك المصري.

وقال احد المؤيدين: "جماهير الليفر هتعمل إقبال رهيب على القاعة دي.. فكرة تسويق رهيبة خالص ومفيهاش أي إهانة، أعتقد إحنا اللي مش بنعرف نسوق لآثارنا".

ورأى أخر "أن ما نراه نحن إهانة في مجتمعات أخرى هو تكريم، وهذا اختلاف ثقافات بين المجتمعات".

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