» هالة فاخر تكشف سر فشل زيجاتها السابقة

كشفت الفنانة هالة فاخر، عن أسباب فشل زيجاته السابقة ، مشيرة الى انها كان لديها قصة حب عميقة منذ 20 عاما ولكنها لم تتوج بالزواج.





وقالت "فاخر"، خلال حوارها مع برنامج "خط أحمر" على قناة "العاصمة":" أن سبب عدم إرتباطها بالشخص الذي احبته في هذا الوقت أنه خيرها بين الزواج وتركها عملها"، موضحة أنها لم تعد تحبه حتى الآن.



وتابعت،: "أنا أيامها أبويا كان متوفي وعندي مسئوليات، وأنا طول عمري معرفش أخد فلوس من حد حتى لو زوجي، بحب أعتمد على نفسي طول الوقت".

