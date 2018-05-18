حريق هائل داخل شقة سكنية في المنوفية

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أحمد الشربينى

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الحماية المدنية

حريق شقة سكنية

حريق الشقق

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنزل ملاصق لمصنع أحذية بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق هائل بمنزل ملاصق لمصنع أحذية بقرية طوخ طنبشا دائرة المركز.

وتم الدفع بسيارتين من الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذى نشب بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالأخشاب، وملاصق لمصنع أحذية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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