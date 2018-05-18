اتهام خطير يلاحق "رامز جلال"

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رامز جلال ياسمين صبري

هاجم  رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، الفنان رامز جلال بسبب برنامج "رامز تحت الصفر".

واتهم رواد موقع التواصل الاجتماعي "رامز جلال"، بأنه قام بالتحرش بالفنانة ياسمين صبري، وذلك ضمن أحداث المقلب.

وقال "علاء الصادق": "رامز تحت الصفر كله تمثيل في تمثيل الكل يعرف المقلب وهو عبارة عن مسخرة ومهزلة وضحك على الناس إضافة لبعض الألفاظ والحركات الخارجة".

وأضاف "راشد المنصور": "رامز تحت الصفر للأسف قمة الانحطاط واللا مسؤلية من أصحاب القرار في بث مثل نوعية تلك البرامج، التي لا تهدف لشيء ولا يجد المشاهد بها شيئًا سوى ضياع الجهد والوقت والأخلاق".

وقال "حجازي": "ليه كده يا ياسمين، ده الواحد بيحبك والله، قمة الرخص والهبل وكمان تحرش بالعبيط".




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