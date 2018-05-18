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نظر الطعن على تأسيس حزب الصف المصري.. غدًا

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لجنة شؤون الاحزاب

تواصل دائرة الموضوع شئون الأحزاب، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة غدًا، السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، ويطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى، لجلسة 19 مايو المقبل.

اختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطى محمد حسن، وذكر أن اللجنة قررت فى 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عملًا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.


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