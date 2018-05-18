"صلاح" مرشح لجائزة جديدة

18 مايو 2018 - 10:27 ص

تواجد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والتي تم عرضها للاستفتاء الجماهيري.

ووجه نادي ليفربول جمهوره ومحبي اللاعب المصري إلى التصويت لصالحه.

وقال النادي على موقعه الرسمي إن محمد صلاح "مرشح للفوز بجائزة جديدة.

ويعتبر صلاح صاحب الـ44 هدفا هذا الموسم، واحدا من 6 مرشحين للجائزة.

وينافس الملك المصري ديفيد دي خيا "مانشستر يونايتد" ، وكيفن دي بروين "مانشستر سيتي" ، وإيدن هازارد "تشيلسي" ، وهاري كين "توتنهام هوتسبر" ، ورحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

ويغلق التصويت على الجائزة يوم الاثنين 21 مايو الجاري.







