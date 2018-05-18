مصرع طفل ارتطمت رأسه بـ"ماكينة ري"

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مصرع طفل

ماكينة الرى

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر اصطدامه بماكينة رى، أثناء لهوه بدائرة مركز منوف بالمنوفية .

وردت معلومات للواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، بورود بلاغ من " ر. م . ح "  40 سنة، ربة منزل ومقيمة بولاق الدكرور جيزة بأنها أثناء تواجدها وبرفقتها نجلها الطفل " ز. أ . ج " 4 سنوات، ومقيم بذات العنوان بمنزل عائلة زوجها الكائن بدائرة المركز وحال قيام نجلها باللهو بأرض شقيق زوجها بذات الناحية سقط علي حوض لري المياه وارتطمت رأسه بماكينة الرى مما أدى إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي، تبين أن الوفاة بها عدة إصابات، وحرر المحضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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