حماد: 3 دلائل على نجاح مسيرات العودة بفلسطين

18 مايو 2018 - 01:44 م

قال عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفي، إن مسيرات العودة للفلسطينيين دليل على إصرارهم بعدم التخلي عن حقوقهم في الدفاع عن استقلال أرضهم، ذلك على الرغم عما تردده وسائل الإعلام العربية والأجنبية حول العالم عن أن هذا الدفاع يعتبر اختراقًا لما يدعون بأنها أرض إسرائيل ولا يجب اختراق حدودها.

ويتابع "حماد"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "لأن الفلسطينيين لم يصمتوا"، بأن للموقف االفلسطيني دلالة أنهم لم يقبلوا ما يعرض عليهم، وهو ما لا نعرف عنه الكثير بصفة رسمية ولن يكون أدل على حسن سيرهم وسلوكهم من التزام الصمت أمام حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، وما دام أنهم لم يحسنوا السير والسلوك، فإن القوة المفرطة، وحمامات الدم، مع سكوت عربى متواطئ أو غير متواطئ... كل ذلك سيؤدى عاجلا أو آجلا إلى تعليم الفلسطينيين فضيلة الصمت .

وأضاف مرددا :" صفقة القرن هى بقاء القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، وتأكيد ذلك أمريكيا بنقل السفارة إليها، فإن احتجاج الفلسطينيين على الاحتفال الاسرائيلى الأمريكي بهذا الحدث يوفر ظرفا خاصا ومشجعا بل ومحتما لإجبارهم على الاختيار ما بين القبول أو الصمت، بالقوة المفرطة، على أن يتكفل الإعلام بتوفير الذرائع القانونية والسياسية والأخلاقية ومع أن مساندة إسرائيل فى الأمم المتحدة، وحمايتها من أية قرارات واجبة التنفيذ من المجلس هي سياسة أمريكية ثابتة، فإن الاجتماع الأخير شهد سابقة وهى انسحاب المندوبة الأمريكية من هذا الاجتماع ".

وتابع الكاتب الصحفي مستكملا :" الوحشية الاسرائيلية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة والصفقة ـ والتى اشترتها دوائر عربية عديدة لم تلق رواجا فى أى مكان آخر فى العالم، فقد رفضتها جميع دول الاتحاد الأوروبى حكوميا وحزبيا و شعبيا، وكذلك جميع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن (عدا الولايات المتحدة بالطبع) ومعظم الوكالات والمجالس التابعة للمنظمة الدولية، من مجلس حقوق الإنسان، إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى".



