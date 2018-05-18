  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يعلن أمر مهم قبل لقاء "الريال"

انفجار جامعة المنصورة

انفجار داخل جامعة المنصورة

صندوق النقد

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

كامبريدج أناليتيكا

"كامبريدج أناليتيكا" تشهر إفلاسها

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

سليمان جودة

سليمان جودة يحرج "الخارجية"

محمد صلاح

4 أندية تتصارع على ضم "صلاح"

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

استشهاد نقيب

استشهاد نقيب أثناء توزيع السحور بسيناء

حماد: 3 دلائل على نجاح مسيرات العودة بفلسطين

الحياة السياسية

عبد العظيم حماد
حماد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إضراب شامل في فلسطين ودعوات لكسر الحصار

#

جيش الاحتلال أصاب 6793 على حدود غزة

#

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

فلسطين

أمريكا

حقوق الإنسان

عبد العظيم حماد

قال عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفي، إن مسيرات العودة للفلسطينيين دليل على إصرارهم بعدم التخلي عن حقوقهم في الدفاع عن استقلال أرضهم، ذلك على الرغم عما تردده وسائل الإعلام العربية والأجنبية حول العالم عن أن هذا الدفاع يعتبر اختراقًا لما يدعون بأنها أرض إسرائيل ولا يجب اختراق حدودها.

ويتابع "حماد"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "لأن الفلسطينيين لم يصمتوا"، بأن للموقف االفلسطيني  دلالة أنهم لم يقبلوا ما يعرض عليهم، وهو ما لا نعرف عنه الكثير بصفة رسمية ولن يكون أدل على حسن سيرهم وسلوكهم من التزام الصمت أمام حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، وما دام أنهم لم يحسنوا السير والسلوك، فإن القوة المفرطة، وحمامات الدم، مع سكوت عربى متواطئ أو غير متواطئ... كل ذلك سيؤدى عاجلا أو آجلا إلى تعليم الفلسطينيين فضيلة الصمت .

وأضاف  مرددا :"  صفقة القرن هى بقاء القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، وتأكيد ذلك أمريكيا بنقل السفارة إليها، فإن احتجاج الفلسطينيين على الاحتفال الاسرائيلى الأمريكي بهذا الحدث يوفر ظرفا خاصا ومشجعا بل ومحتما لإجبارهم على الاختيار ما بين القبول أو الصمت، بالقوة المفرطة، على أن يتكفل الإعلام بتوفير الذرائع القانونية والسياسية والأخلاقية  ومع أن مساندة إسرائيل فى الأمم المتحدة، وحمايتها من أية قرارات واجبة التنفيذ من المجلس هي سياسة أمريكية ثابتة، فإن الاجتماع الأخير شهد سابقة وهى انسحاب المندوبة الأمريكية من هذا الاجتماع ".

وتابع الكاتب الصحفي مستكملا :" الوحشية الاسرائيلية ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة والصفقة ـ والتى اشترتها دوائر عربية عديدة  لم تلق رواجا فى أى مكان آخر فى العالم، فقد رفضتها جميع دول الاتحاد الأوروبى حكوميا وحزبيا و شعبيا، وكذلك جميع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن (عدا الولايات المتحدة بالطبع) ومعظم الوكالات والمجالس التابعة للمنظمة الدولية، من مجلس حقوق الإنسان، إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم
» زيت الحشيش يعالج الصرع
» أسعار الذهب اليوم
» بالصور.. "أحلام" تتحجب وتشرح كيفية ختم القرآن في أسبوع
» سكريبال العميل المزدوج يغادر المستشفي
» "صلاح" مرشح لجائزة جديدة
» عامل يقيد نجله في السرير ويفقأ عينيه بـ"ملعقة"
» أقدم امرأة على الأرض عاشت 128 سنة بؤسًا
» رأيت كلبًا أخذ مني قطعة لحم ودخل القبر
» بسمة وهبة لـ"منى العراقي": "إنتي معقدة"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة