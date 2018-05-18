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الدقهلية

المنصورة

انفجار داخل جامعة المنصورة

شهدت منطقة الجامعة بالمنصورة انفجارًا مدويًا، وخروج دخان كثيف من داخل مبنى الجامعة، خاصة خلف الصالة المغطاة.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تفيد بورود بلاغ باندلاع حريق وسماع دوي انفجار داخل جامعة المنصورة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوة من قسم شرطة أول المنصورة، وتبين نشوب حريق بكافيتريا المسطح الأخضر خلف الصالة المغطاة؛ نتج عنها حرقها بالكامل وتم السيطرة على الحريق.

وذكرت المعاينة أن سبب الحريق قد يكون انفجارًا في أسطوانة غاز داخل الكافيتريا، ويقوم الآن عمال الكافتيريا بوضع ساتر من الخيمة الرمضانية حول الكافيتريا.



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