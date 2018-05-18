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الكلية بـ20 ألف جنيه والضحية عمال اليومية

قضايا وحوادث

عمال اليومية
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مصطفى صابر

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الاتجار بالبشر

تشكيل عصابى

الاجهزة الامنة

عمال اليومية

الازبكية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، للاتجار فى الأعضاء البشرية فى الأزبكية، وتبين أنهم يستقطبون ضحاياهم من عمال اليومية المتواجدين بميدان رمسيس.

وردت معلومات أكدت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس، لاستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل المتواجدين بالميدان، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد رضا رئيس مباحث الأزبكية، من ضبطهما وهما: نجار مسلح، وعامل – سن 21 محكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى سلاح، وبمواجهتهما.. اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع جزار له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية اتجار بالأعضاء البشرية، فى تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية .

وتم ضبط الأخير، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقرر أنه يعمل لصالح طبيب يدعى تامر . ز رئيس قسم زراعة الكلى بإحدى المستشفيات بالمعادى، عن طريق وسيط يعمل موظف بذات المستشفى، وتقاضيه عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أن المتهم يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة تدعى ميرفت. أ، كائن بالدقى، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، مشيرا إلى قيامه ببيع كليته من عشرة سنوات بمعرفة الطبيب المذكور، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء .

وبتطوير مناقشته.. اعترف باستقطاب 4 أشخاص لبيع أعضائهم "كلى" وتواجدهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة، تمهيداً لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم ضبطهم بإرشاده وهم 3 عمال سن 18 و 22 و 30 سنة، وبصحبتهم نجار، وبمواجهتهم.. اعترفوا بما نسب إليهم.

وأضاف الأخير فى اعترافاته تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بإجرائه عملية تبرع بكليته فى شهر فبراير الماضى بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المذكور، مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، استلم منهم 10 آلاف جنيه، وحضر اليوم لاستلام باقى المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط الطبيب وصاحبة معمل التحاليل.


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