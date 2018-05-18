إنتهاء أزمة "مرتضي" وعامر بعزومة سمك

18 مايو 2018 - 03:52 م

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورًا تجمع بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور،ورئيس نادي سموحة فرج عامر، وهم يتناولون العشاء معًا بوجبة سمك.

ووفقًا لموقع الزمالك، فقد أقام مرتضى منصور مأدبة عشاء لفرج عامر ومجلس إدارة سموحة، للتأكيد على العلاقة القوية التى تجمع مسئولى الناديين، وتمسكه بأن تظل علاقة ناديه مع جميع الأندية قائمة على الاحترام المتبادل .

وكانت قد نشبت مشاجرة بين "مرتضي"و"عامر"، بسبب الأزمة الكبيرة التى اشتعلت قبل نهائي الكأس، والذى فاز به الزمالك بركلات الترجيح.

وقد حضر حفل العشاء إسماعيل يوسف عضو مجلس النادى والمشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى منصور، والنائب صلاح عيسي، وأفراد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة خالد جلال . ]