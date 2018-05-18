  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
روبي واكسجين

تعرف علي القضية 621 التي أطاحت بثوار يناير بالسجون

البرادعي

"البرادعي" يكشف عن أطول سجن مفتوح بالعالم

عامر ومرتضي

إنتهاء أزمة "مرتضي" وعامر بعزومة سمك

محمد شوقي الإسلامبولي

الأحزاب الإسلامية تتعامل بمنطق" فيها يا أخفيها"

صلاح

"صلاح" يعلن أمر مهم قبل لقاء "الريال"

صندوق النقد

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

انفجار جامعة المنصورة

انفجار داخل جامعة المنصورة

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

رامز جلال

لاعب شهير: "كنت هموت بسبب مقلب رامز"

كامبريدج أناليتيكا

"كامبريدج أناليتيكا" تشهر إفلاسها

تعرف علي القضية 621 التي أطاحت بثوار يناير بالسجون

الحياة السياسية

روبي واكسجين
روبي واكسجين

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تحرر محضرًا ضد قناة النهار

#

تعرف على غرامة تجاوز المحطات بالمترو

#

"الطيب": السلام العالمي مقيد بحل القضية الفلسطينية

#

مجمع التحرير يستقبل الوافدين بالعصا

مصر

شادى الغزالى

محمد أكسجين

القضية621

الروبي

أثارت القضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الكثير من الأسئلة خلال الفترات الماضية، خاصة بعد القبض علي الناشط السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب.

وقد بدأ تردد تلك القضية عقب القبض علي المدون والصحفي الحر "محمد أكسجين" صاحب مدونة أكسجين الشهيرة، وقد قررت النيابة في وقتها حبسه 15 يومًا قبل ان تجدد الفترة مرة أخري منذ يومين، وما كانت القضية في بدايتها إلا وأن دخل في ضمنها المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 ابريل "شريف الروبي"، في الوقت الذي تعرضا فيه الاثنين للاختفاء لمده أيام  قبل الإعلان عن القبض عليهم.

وبدخول الناشط السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب الي دائرة المقبوض عليهم في تلك القضية، تسأل البعض عن علاقة تلك القضية بثورة يناير خاصة وان المشاركون بها جميعًا ينتمون الي ثورة يناير، وواصل البعض أسئلته عن "هل هذا عقابًا من البعض علي اشتراكم بثورة يناير"، وهو ما تسأل عنة الروائي علاء الأسواني من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" حيث قال، "ما هي الجريمة التى ارتكبها شادي الغزالي حرب؟ جريمة شادي الحقيقية في نظر البعض هو انه اشترك في ثورة يناير".

وشاركة في التساؤل الكاتب أحمد جمال زيادة، قائلًا، "مش فاهم ازاي التلفيق علني كده، يعني شادي الغزالي حرب يتحقق معاه في قضية، ياخد إخلاء سبيل ويدفع الغرامة 50 ألف جنيه، فالأمن يطلع له قضية تاني من الدرج، عشان يلاقي مبرر لحبسه !!".  

جدير بالذكر أن تلك القضية تضم متهمين آخرين أبرزهم، أمل فتحي، المدير التنفيذي للحقوق والحريات، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلي إضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور..الفلسطينيين لـ"مصر" شكرًا ليكي
» إنما الأعمال بخواتيمها
» الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم
» زيت الحشيش يعالج الصرع
» أسعار الذهب اليوم
» بالصور.. "أحلام" تتحجب وتشرح كيفية ختم القرآن في أسبوع
» سكريبال العميل المزدوج يغادر المستشفي
» "صلاح" مرشح لجائزة جديدة
» عامل يقيد نجله في السرير ويفقأ عينيه بـ"ملعقة"
» أقدم امرأة على الأرض عاشت 128 سنة بؤسًا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة