بالصور.. 160 أسرة ضمن مبادرة "اطمني" للكشف عن سرطان الثدي بالأقصر

18 مايو 2018 - 07:40 م

قامت مبادرة "اطمني" بزيارة 160 أسرة بمحافظة الأقصر، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد، المنظم من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضحت حسناء الطاهر، صاحبة فكرة المبادرة، أن المبادرة التي تضم 9 أفراد، قامت باختيار 160 أسرة، حيث تم عمل زيارات ميدانية لعدد 30 منزلاً، كما تم عمل ندوات توعوية لعدد 29 في قرية الضبعية بمركز القرنة غرب الأقصر، بالإضافة إلى عمل ندوة بكنيسة ماريو حنا لعدد 60 سيدة، بخلاف عمل حلقات نقاشية بمركز شباب الضبعية، بحضور الدكتور محمود عز الدين.

وأردفت الطاهر، أن المبادرة قامت بإجراء الفحص الطبي للأمهات بالمجان، كما قامت بتعريف الأمهات بمرض سرطان الثدي وأسبابه وأعراضه وكيفية الفحص الذاتي في البيت.