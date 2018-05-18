إصابة 23 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، مساء اليوم، عن حصيلة أولية للإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين خلال مشاركتهم في فعاليات (جمعة الوفاء للشهداء والجرحى) شرق قطاع غزة.
وقالت الوزارة، إن إجمالي الاعتداءات الإسرائيلية في الجمعة الثامنة من مسيرة العودة الكبرى اليوم بلغ 23 إصابة بالرصاص الحي واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة ، رغم ابتعاد المشاركين في مسيرات العودة على السياج الحدودي وعدم تشكيلهم أي خطورة على الجنود.

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