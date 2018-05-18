بدء اجتماع القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

18 مايو 2018 - 08:41 م

أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، بانطلاق أعمال القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية التطورات في فلسطين.





واستقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باسم تركيا، زعماء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة، التي تُقام في مركز اسطنبول للمؤتمرات.





ويشارك في القمة وزراء خارجية 15 دولة، بينهم مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، بينما تشارك الإمارات العربية المتحدة بمستوى وزير دولة.



