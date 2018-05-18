بدء اجتماع القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

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بدء توافد قادة الدول إلى إسطنبول للمشاركة في "قمة القدس"

أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، بانطلاق أعمال القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية التطورات في فلسطين.

واستقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باسم تركيا، زعماء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة، التي تُقام في مركز اسطنبول للمؤتمرات.
ويشارك في القمة وزراء خارجية 15 دولة، بينهم مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، بينما تشارك الإمارات العربية المتحدة بمستوى وزير دولة.
ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي، وأن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، مؤتمرًا صحفيًا في نهاية القمة.

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