وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة لن يتوقف يومًا واحدًا

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الرى

أكد وزير المياه والرى الإثيوبى، سيلشى بقلى، أنهم مستمرون في بناء سد النهضة بغير توقف، ولو 24 ساعة، بجانب دراسة الشركة الاستشارية والخبراء من الدول الثلاث.

 إن الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، استطاعت أن تحل مشكلاتها بغير التدخل الأجنبى والوساطة، و«هذا بالنسبة لنا نجاح كبير»، وأضاف فى مؤتمر صحفى حول اختتام الاجتماع التساعى الثانى بشأن «سد النهضة»، إلى أن دراسة الشركة الاستشارية تأخذ زمناً طويلاً، وأن إثيوبيا قدمت اقتراحاً لإضافة 5 خبراء من كل الدول الثلاث حيث يقومون معاً، بغير تحيز، بدراسة وتقييم تخزين وتشغيل السد.
وأضاف «بقلى»، أن المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة، ستقدم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر للنظر فيها من قبَل وزراء الرى بالدول الثلاث، قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعى، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن نجد حلاً مفيداً خلال 3 أشهر».
وتابع وزير المياه الإثيوبى قائلاً: الدول الثلاث اتفقت على تقديم وجهات النظر والاقتراحات والأسئلة حول التقرير الاستهلالى للشركة الاستشارية.

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