«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

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شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

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شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

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الإرهاب

أحمد الطيب

الأزهر

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هناك حملة ممنهجة تقودها شخصيات عربية ومصرية، تعمل على تشويه كل خطوة يخطوها الأزهر الشريف فى اتجاه الإصلاح وما يفيد العرب والمسلمين.

وقال "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث العرب"، المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، معلقًا على هذه الحملة "لا نعيرها اهتمامًا ونسير فى طريقنا".

وأضاف "الطيب"، أن المناهج التي يدرسها الطلاب، هي التي تخرج فيها هو وجيله وجيل قبله وبعده، متابعًا: "لم يسجل في يوم من الأيام أن الأزهر كان له خريج إرهابي".

وشدد على أن جميع قيادات الحركات الإرهابية، لا ينتمون ولم يتخرجوا فى الأزهر، مؤكدًا أن هذا ما يغفله من يعيبون علينا، و"هذه الحركات لها خلفية إسلامية مزورة عملنا عليها وندرسها الآن لطلاب الإعدادي والثانوي من حيث ماذا يعنى التكفير والإرهاب وسبل مقاومته".


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