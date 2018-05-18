» مفاجأة في انتظار لاعبي ليفربول حال عبور موقعة «كييف»

18 مايو 2018 - 10:03 م

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في العاصمة الأوكرانية «كييف»، بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

الساعات الماضية شهدت تسريبات من داخل نادي ليفربول الإنجليزي عن وجود حالة من التفاؤل الشديد بفوز الفريق باللقب، الذي غاب عن "الريدز" منذ عام 2005 عندما توج الفريق باللقب للمرة الخامسة في تاريخه على حساب فريق ميلان بركلات الترجيح، بينما سبق للنادي الإنجليزي التتويج بدوري الأبطال أعوام (1977، 1978، 1981، 1984، و2005).

وكشفت صحيفة “ليفربول إيكو” عن خطة وخريطة الاحتفالية التي تنوي جماهير ليفربول إقامتها في المدينة الإنجليزية، حال نجاح فريقها في التغلب على ريال مدريد في المباراة النهائية الصعبة التي ستقام يوم 26 مايو الجاري في كييف.

وذكرت الصحيفة، أن عشرات الآلاف من جماهير ليفربول سوف يحتشدون فى شوارع المدينة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، من أجل الاحتفال في شوارع المدينة الإنجليزية تعبيرًا عن فرحتهم بهذا التتويج والانتصار الغالي.

وفي اليوم التالي للمباراة النهائية سيكون هناك موعدًا للاحتفال بصحبة اللاعبين بلقب دوري أبطال أوروبا حيث سيتم انتظارهم بعد عودة الطائرة من كييف.

وسوف يتم نقل محمد صلاح وباقي نجوم فريق ليفربول بواسطة حافلة مكشوفة لمشاركة الجماهير فرحة الاحتفال بالحصول على اللقب القارئ.

وتعول جماهير ليفربول كثيرًا على محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني في مواصلة عروضه القوية التي بدأها، منذ انضمامه لصفوف "الريدز" لقيادة الفريق للتتويج باللقب القاري خاصة أن الحالة الفنية والمعنوية التي وصل لها صلاح تؤهله لإحراز الأهداف في مرمى ريال مدريد في المباراة النهائية في ظل التعاون الذي يلعب به مع الثنائي فيرمينو وساديو ماني.