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"منة فضالي" تكشف حقيقة ارتباطها بـ«أحمد عز»

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منه فضالي: ارتبطت بـ4 رجال في وقت واحد

خالد الشرقاوي

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ردت الفنانة منة فضالي، على الشائعات التي تتردد عن علاقتها بالفنان أحمد عز، قائلة: "أحمد عز صاحبي جدًا .. ومافيش بيني وبينه أي حاجة".
وعن زواجها من الفنان أحمد عز، قالت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "أنا ماليش في الراجل الملون .. وهو مش هيطلب مني الزواج".

وأكدت" فضالي"، أن "أحمد عز" لا يفكر في الارتباط بسبب انشغاله بعمله، لافتة إلى أنه يهتم بنفسه ومظهره وعمله اهتمامًا كبيرًا، متابعة: "أحمد عز أمور جدًا، وأشيك واحد في الدنيا، ومشوفتش حد بيصرف على نفسه زيه".

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