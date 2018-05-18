  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:40 م
بحث متقدم
أنور السادات

«الزمر» أنقذ السادات من عملية اغتيال قبل المنصة

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أول عملية لاغتيال «مبارك» عن طريق «مجارى الصرف»

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

«الصحة» تحذر من الإصابة بهذا المرض

صالح سرية في المحاكمة

«تنظيم الفنية العسكرية» ينقذ «السادات» من أول عملية اغتيال

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

سد النهضة

وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة لن يتوقف يومًا واحدًا

مسيرة العودة الكبرى

إصابة 23 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

بالفيديو.. ريم مصطفى تفقد النطق في «رامز تحت الصفر»

الصفحة الأخيرة

ريم مصطفى
ريم مصطفى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

اتهام خطير يلاحق "رامز جلال"

#

بالفيديو.. لفظ خارج من ياسمين صبري في برنامج «رامز»

#

تعرف على ضحايا رامز جلال هذا الموسم

#

رامز جلال يطرح ثاني إعلان لـ«رامز تحت الصفر»

المصريون

ريم مصطفي

رامز

انهارت الفنانة ريم مصطفى خلال تصوير برنامج « رامز تحت الصفر» وظهرت خلال التصوير وهي لا تستطيع ان تنطق ولو بكلمة واحدة وذلك بسبب حالة الرعب التى تعرضت لها.
وقالت ريم« انا بصراحة قولت إن النهارده آخر يوم ليا فى الحياة  وهموت .. ووجهت بعض الشتائم لرامز على الهواء ورد الأخير الحلقة دى هيكون فيها كمية تيت كتير » .
يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «أم بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».
وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إلى مكانٍ ما وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر دب مفترس من بين الجليد على مراحل أمام الضيف مما يزيد من فزعه وخوفه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين
» مشاجرة تنتهي بمقتل عامل علي يد تاجر مواشي
» البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع الفتح المغربي
» أب يقتل نجليه ويلقي بجثتهما في الترعة
» مفاجأة في انتظار لاعبي ليفربول حال عبور موقعة «كييف»
» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال
» إصابة 16 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بالأقصر
» القبض على 4 تجار مخدرات بالسويس
» حقيقة انتقال «أجويرو» إلى برشلونة
» إصابة 23 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باسم مرسي»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة