بالفيديو.. ريم مصطفى تفقد النطق في «رامز تحت الصفر»

18 مايو 2018 - 10:29 م

انهارت الفنانة ريم مصطفى خلال تصوير برنامج « رامز تحت الصفر» وظهرت خلال التصوير وهي لا تستطيع ان تنطق ولو بكلمة واحدة وذلك بسبب حالة الرعب التى تعرضت لها.



وقالت ريم« انا بصراحة قولت إن النهارده آخر يوم ليا فى الحياة وهموت .. ووجهت بعض الشتائم لرامز على الهواء ورد الأخير الحلقة دى هيكون فيها كمية تيت كتير » .

يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «أم بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».