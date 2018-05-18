» البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع الفتح المغربي

18 مايو 2018 - 10:48 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى مع الفتح المغربي، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن تصفيات البطولة العربية.

أحرز مروان لودانى هدف التقدم للفتح المغربى بالدقيقة 11 من مقصية رائعة ثم تعادل الإيفوارى رزاق سيسيه لزعيم الثغر بالدقيقة 28.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياتها ،ونجحت دفاعات الفريقين فى إحباط المحاولات الهجومية العديدة للمهاجمين ،فيما شهد الشوط الثانية سيطرة نسبية من بطل المغرب لكن دون تشكيل خطورة على مرمى الهانى سليمان حارس الاتحاد السكندري.

يقع زعيم الثغر ضمن فرق المجموعة الثانى التى تضم الاتحاد السكندرى واتحاد الفتح المغربى والسالمية الكويتى والفائز من مواجهة بنادير الصومالى وتليكوم الجيبوتى ،فى الوقت الذى ضمت المجموعة الأولى الفيصلى السعودى والإفريقى التونسى والنجمة اللبنانى والوئام الموريتانى.