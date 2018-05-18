«بارما» يعود إلى الدوري الإيطالي

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المصريون

روما

نجح فريق بارما في العودة إلى الكالتشيو الإيطالي بعد غياب لمدة 3 سنوات، عقب الفوز على سبيزيا كالتشيو (2-0)، اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وتأهل بارما للكالتشيو، بعد غياب دام لـ3 سنوات، بعدما هبط في موسم 2014- 2015، إلى دوري الدرجة الرابعة، بسبب الإفلاس وعدم دفع رواتب لاعبي الفريق.

تأهل بارما، جاء في الثواني الأخيرة، بعدما نجح فريق فوجيا في إحراز هدف التعادل في مرمى فروسينوني، في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليضمن بارما التأهل مباشرة إلى السيريا أ، ليصبح أول نادي إيطالي في التاريخ يصعد 3 درجات في 3 سنوات.


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