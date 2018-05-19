اختتام القمة الإسلامية في تركيا بشأن غزة والقدس

19 مايو 2018 - 12:15 ص

اختتمت، مساء الجمعة، القمة الإسلامية الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في فلسطين، والتي استضافتها مدينة اسطنبول.



وأقيمت القمة في مركز اسطنبول للمؤتمرات، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.





وشارك في القمة زعماء أفغانستان وإيران وقطر والكويت وموريتانيا والسودان والأردن وجمهورية شمال قبرص التركية وغينيا، فضلاً عن رؤساء وزراء وبرلمانات، ونواب رؤساء، ووزراء خارجية عدّة دول.





وعلى هامش القمة، التقى أردوغان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.





وارتكب الجيش الإسرائيلي، منذ الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3244 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



